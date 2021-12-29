В Петербурге на 58 пешеходных переходах установят искусственные неровности

До июля все работы должны быть завершены.

В Петербурге в этому году в 16 районах Петербурга планируют установить 58 искусственных неровностей на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Установка искусственных неровностей является одним из эффективных способов для снижения скорости автомобилей. В первоочередном порядке такие средства размещаются вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и учебных заведений.

В программу 2022 года вошли адреса, по которым поступали обращения граждан, учтены очаги аварийности. До июля все работы должны быть завершены.

Ранее стало известно, что "Пассажиравтотранс" закупит 48 автобусов на природном газе.

Фото: Piter.tv