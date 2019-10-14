На 50 тысяч рублей в месяц живет украинская певица Таисия Повалий

Певица призналась, что она человек простой и может жить, в том числе, не на широкую ногу.

Украинская певица Таисия Повалий удивила поклонников, рассказав, что живет на 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило издание "Собеседник.ру".

Певица призналась, что она человек простой и может жить, в том числе, не на широкую ногу. К тому же ей помогают родственники из деревни, которые привозят ее семье "грузовик со всевозможными гостинцами". Это и лук, и картошка, и морковь, и консервации. Даже сахар, так как у них есть сахарный завод.

Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей. Таисия Повалий

Также часть денег уходит на лечение, так как прошлой зимой Повалий упала с лестницы и повредила ногу. Артистка рассчитывает, что медики смогут вернуть ей подвижность стопы.

Ранее критик Сергей Соседов рассказал, что живет на 50 тысяч рублей в месяц.

Фото: Instagram/ tpovaliyofficial