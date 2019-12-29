Критик Сергей Соседов рассказал, что живет на 50 тысяч рублей в месяц

Ему достаточного того, что он "сыт, одет, обут".

Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл свои ежемесячные расходы. Об этом он рассказал изданию "Собеседник.ru".

Сергей Соседов некогда был широко известен и обсуждаем благодаря его резким и смелым высказываниям в адрес музыкальных звезд. Он смело писал, как он начинающих звездах, так и о заслеженных и народных артистах. Последнее время он практически перестал писать, потому что ему предлагают очень скромные гонорары. Но как подчеркнул Соседов, его нынешнее положение устраивает его, ему хватает денег.

Критик отметил, что ему хватает 50 тысяч рублей в месяц. Ему достаточного того, что он "сыт, одет, обут".

Ранее Соседов пожаловался на давление со стороны певицы Лолиты Милявской.

Фото: sosedov.tv