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На 35-м километре КАД произошло смертельное ДТП. Полиция проводит проверку
Сегодня, 21:09
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На 35-м километре КАД произошло смертельное ДТП. Полиция проводит проверку

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Водитель грузового авто Scania в возрасте 34 лет наехал на стоящий во второй полосе после аварии "КамАЗ" с полуприцепом под управлением 64-летнего мужчины.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло 26 января на 35-м километре внешнего кольца КАД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. 

Водитель грузового авто Scania в возрасте 34 лет наехал на стоящий во второй полосе после аварии "КамАЗ" с полуприцепом под управлением 64-летнего мужчины. Он находился возле передней части своей машины.

В результате столкновения "КамАЗ" сдвинулся с места, сбил водителя и въехал в грузовой авто MAN, стоящий впереди и остановившийся после ДТП. Им управлял 40-летний иностранец. 

В аварии скончался водитель "КамАЗа". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские проводят проверку после ДТП на Савушкина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп на кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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