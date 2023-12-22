На 35-м километре КАД произошло смертельное ДТП. Полиция проводит проверку

Полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло 26 января на 35-м километре внешнего кольца КАД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Водитель грузового авто Scania в возрасте 34 лет наехал на стоящий во второй полосе после аварии "КамАЗ" с полуприцепом под управлением 64-летнего мужчины. Он находился возле передней части своей машины.
В результате столкновения "КамАЗ" сдвинулся с места, сбил водителя и въехал в грузовой авто MAN, стоящий впереди и остановившийся после ДТП. Им управлял 40-летний иностранец.
В аварии скончался водитель "КамАЗа". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказывали о том, что полицейские проводят проверку после ДТП на Савушкина.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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