На 20-й линии В.О. сносят здание НИИ алюминиевой промышленности

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Сегодня днем на 20-й линии Васильевского острова начали сносить здание НИИ алюминиевой промышленности. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности был основан 1 сентября 1931 года в Ленинграде. Он занимает территорию 0,8 гектара. В июне 2017 года землю сдали в аренду строительной компании на 2,5 года. Арендаторы намерены возвести здесь семиэтажный жилой дом с фасадами а-ля "сталинка".

Ранее мы писали, что в Иваново петербургская компания взорвала мукомольный комбинат.

Видео: Piter.TV