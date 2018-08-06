В Иваново Петербургская компания взорвала мукомольный комбинат

В сети опубликованы эффектные кадры взрыва и разрушения здания мукомольного комбината в Иваново.

В Иваново начался снос комплекса зданий мукомольного комбината. Первыми взрывами не удалось полностью разрушить комплекс, построенный в Советские годы.

Старое здание мукомольного предприятия было одним из самых высоких строений в Иваново. Самая высокая часть возвышалась на 64 метра. Комплекс зданий решено было снести, чтобы освободить место под новый жилой комплекс. За снос здания ответственна Петербургская компания "Промстройвзрыв". Первыми двумя взрывами в воскресенье, 5 августа, не удалось полностью разрушить здание. Гендиректор фирмы Виталий Губайдуллин сообщил, что это прогнозировалось. Далее будет разрабатываться план по окончательному сносу здания.

Снос здания проводился со всеми предосторожностями. Территория была оцеплена, и выставлено 22 охранных поста. Канал IvanovoNews опубликовал эффектные кадры подрыва здания с 5 точек.

Видео: YouTube/IvanovoNews