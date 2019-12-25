На 14 из 56 улиц Центрального района установили дорожные знаки платной парковки

Еще один пункт при обустройстве парковочных мест – нанесение разметки. Эти работы начнутся 30 мая при условии, что погода не будет препятствовать соблюдению технологии нанесения.

С 1 июля платное парковочное пространство начнет работу еще на 56 улицах Центрального района. На 14 улицах уже завершена установка дорожных знаков. Всего здесь будет установлено 1619 дорожных знаков с антивандальным покрытием. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Еще один пункт при обустройстве парковочных мест – нанесение разметки. Эти работы начнутся 30 мая при условии, что погода не будет препятствовать соблюдению технологии нанесения. Более 4 000 парковочных мест будут размечены до 30 июня. Также в июне установят 30 паркоматов.

В 2022 году расширение платной парковки будет реализовано в три этапа. Первый этап запланирован на 1 июля, он затронет 56 улиц. Второй этап с 1 сентября затронет еще 56 улиц Центрального района. Третий этап (1 ноября) – платные парковочные места появятся на 153 улицах Адмиралтейского района.

Фото: ВКонтакте / Комитет по транспорту