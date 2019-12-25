На 10% увеличили прожиточный минимум в Петербурге

Теперь он составляет 14 476 рублей на душу населения.

В Петербурге увеличили прожиточный минимум на 10%, теперь он составляет 14 476 рублей на душу населения. Это на 4% выше федерального уровня. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время радиообращения 4 июля.

По словам губернатора, число официально зарегистрированных безработных к концу июня составило порядка 17,5 тысяч человек. Это почти на девять тысяч меньше числа вакансий, которые есть в службе занятости.

Ранее Беглов заявил, что экономика Петербурга стабильно продолжает развиваться. Приток туристов в Петербург к началу июня вырос на 32%.

Фото: Piter.tv

