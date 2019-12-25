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На 10% увеличили прожиточный минимум в Петербурге
Сегодня, 21:45
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На 10% увеличили прожиточный минимум в Петербурге

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Теперь он составляет 14 476 рублей на душу населения.

В Петербурге увеличили прожиточный минимум на 10%, теперь он составляет 14 476 рублей на душу населения. Это на 4% выше федерального уровня. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время радиообращения 4 июля. 

По словам губернатора, число официально зарегистрированных безработных к концу июня составило порядка 17,5 тысяч человек. Это почти на девять тысяч меньше числа вакансий, которые есть в службе занятости.

Ранее Беглов заявил, что экономика Петербурга стабильно продолжает развиваться. Приток туристов в Петербург к началу июня вырос на 32%. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: прожиточный минимум, радиобращение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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