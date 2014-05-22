В Калининском районе прокладывают 19 км самонесущего провода

Проект не только повысит надёжность электроснабжения в районе, но и обеспечит безопасность местных жителей.

В ряде жилых кварталов Калининского района Петербурга проложат 19 км самонесущего изолированного провода вместо старых неизолированных электросетей. По словам губернатора города Александра Беглова, работы выполняются в рамках программы комплексной модернизации наружного освещения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Электросети также затронут участки вдоль проспекта Науки и Кондратьевского проспекта. Проект не только повысит надёжность электроснабжения в районе, но и обеспечит безопасность местных жителей, снизив вероятность электротравм. Также будет продлён срок эксплуатации уличного освещения: фонари будут работать даже при падении веток и деревьев за счёт механической прочности провода.

Добавим, что за первые 6 месяцев 2023 года число дефектов на линиях освещения сократилось в 2 раза по сравнению с 2022-ым. В общей сложности теплоэнергетики намерены проложить 360 км таких проводов.

Ранее мы сообщили о том, что в квартале 11 Большая Охта реконструируют освещение.

Фото: Правительство Петербурга