НХЛ разрешила игрокам вернуться домой на время паузы

От них требуется соблюдать карантин до конца марта.

Как сообщается официальный сайт Национальной хоккейной лиги, руководство сообщило игрокам о том, что они могут уехать в домой на время паузы в чемпионате, вызванной эпидемией коронавируса.

Сегодня, 16 марта, лига отправила игрокам новые директивы, согласно которым они могут покинуть расположение клубов. При этом от каждого хоккеиста требуют соблюдать правила карантина до конца марта, начиная с того момента, когда они приедут в свои города. Также стало известно, что клубы могут начать тренировочные сборы не раньше апреля. По слухам, плей-офф в НХЛ может пройти в июле.

Напомним, 12 марта комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил о том, что регулярный сезон будет приостановлен в связи с пандемией коронавируса. На данный момент неизвестно, до какого числа продлится пауза.

Ранее стало известно, что президент IIHF заявил о невозможности перенести чемпионат мира по хоккею.

Фото: NHL.com