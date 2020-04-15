NHL представила трейлер фильма про Александра Овечкина

Премьера фильма состоится 17 апреля.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) на русскоязычной версии сайта анонсировала выход документального фильма про нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина.

Фильм выйдет под названием "Овечкин. Взгляд со стороны". Его можно будет увидеть 17 апреля на официальном сайте лиги, а также в группе в социальной сети "ВКонтакте".

Александр Овечкин играет за "Вашингтон" с 2005 года. За это время нападающий установил несколько клубных рекордов результативности. В сезоне 2017/18 Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Александра Овечкина признали лучшим игроком НХЛ в своем возрасте.

Видео: YouTube / NHL Россия