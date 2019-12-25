NBC: в США выставили на аукцион "яхту Керимова"

Яхта "российского сенатора" Amadea может быть продана 10 сентября.

Американские власти выставили на аукцион конфискованную яхту Amadea с длинной более ста метров, якобы принадлежащую российскому сенатору Сулейману Керимову. Соответствующие данные привел местный телеканал NBC News. Иностранные журналисты узнали о том, что торги запланированы на 10 сентября. Организатором мероприятия выступает компания National Maritime Services, которая в свое время доставила яхту Amadea с острова Фиджи в морской порт Сан-Диего штата Калифорния. Известно, что оценочная стоимость судна составляет порядка 325 миллионов долларов. Борт способен вместить в себя 16 пассажиров и 36 членов экипажа. Указанная яхта оборудована бассейном, тренажерным залом, несколькими каютами и вертолетной площадкой. Для участия в аукционе требуется внести депозит в размере десяти миллионов долларов.

Напомним, что администрация Фиджи задержала яхту в апреле 2022 года после того, как она вошла в исключительную экономическую зону государства без надлежащего разрешения. Правоохранительные органы начали выяснять имя владельца судна и порт приписки. Они уточнили, что, согласно предварительным данным, яхта принадлежит российскому гражданину Сулейману Керимову. Министерство по юстиции США направил ордер на изъятие объекта, после чего Amadea была арестована. А 7 июня 2022 года фиджийский Верховный суд разрешил представителям Минюста США забрать яхту себе.

Дело о гибели пассажира затонувшей в Финском заливе яхты передали в суд.

Фото: pxhere.com