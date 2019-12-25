NBC: полиция задержала захватившего заложников в отделении банка в Миннесоте

Полиция задержала захватившего заложников в отделении банка в США. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала NBC. В СМИ уточнили, что грабитель восемь часов удерживал взаперти заложников. Преступление зафиксировано в отделении кредитной организации Wells Fargo в городе Сент-Клауд штата Миннесота. Полиция уведомила о том, что никто не пострадал.
Ранее в прессе появились данные о том, что четырем сотрудникам банка удалось покинуть помещение. Речь идет о трех женщинах и одном мужчине. В Associated Press подчеркнули, что преступник действовал в одиночку. Fox News со ссылкой правоохранительные органы заявил, что ведутся переговоры с грабителем. К ситуации подключены сотрудники ФБР.
Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси.
Фото: Pixabay.com
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