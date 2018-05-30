NBC: Келлога отстранили от переговоров из-за "слишком проукраинской позиции"

Специального посланника американского президента-республиканца Дональда Трампа Кита Келлога по вопросам России и Украины отстранили от переговоров с московскими делегатами. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты с телеканала NBC News. Авторы материала пояснили читателям, что это произошло согласно российскому требованию из-за того, что представитель Белого дома занимает слишком проукраинскую позицию в вопросе мирного урегулирования регионального кризиса. Авторы статьи указали, что Кит Келлог "подозрительно" отсутствовал на двух недавних рабочих встречах в Саудовской Аравии — как с российскими официальными лицами, так и с киевским режимом, хотя подобные обсуждения "входят в его компетенцию".
Специальный представитель президента Дональда Трампа по Украине и России был исключён из переговоров на высоком уровне... после того, как Кремль заявил, что не желает его там видеть.
статья NBC News
В издании The Politico ранее писали о том, что роль Кита Келлога в урегулировании украинского конфликта находится под вопросом.
Спецпосланник Келлог сравнил политику Байдена по Украине с наклейкой на бампере.
Фото: YouTube / Reuters
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