СМИ указали на недовольство России в проукраинской позиции американского спецпосланника.

Специального посланника американского президента-республиканца Дональда Трампа Кита Келлога по вопросам России и Украины отстранили от переговоров с московскими делегатами. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты с телеканала NBC News. Авторы материала пояснили читателям, что это произошло согласно российскому требованию из-за того, что представитель Белого дома занимает слишком проукраинскую позицию в вопросе мирного урегулирования регионального кризиса. Авторы статьи указали, что Кит Келлог "подозрительно" отсутствовал на двух недавних рабочих встречах в Саудовской Аравии — как с российскими официальными лицами, так и с киевским режимом, хотя подобные обсуждения "входят в его компетенцию".

Специальный представитель президента Дональда Трампа по Украине и России был исключён из переговоров на высоком уровне... после того, как Кремль заявил, что не желает его там видеть. статья NBC News

В издании The Politico ранее писали о том, что роль Кита Келлога в урегулировании украинского конфликта находится под вопросом.

Спецпосланник Келлог сравнил политику Байдена по Украине с наклейкой на бампере.

Фото: YouTube / Reuters