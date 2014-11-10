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На улице Чудновского грабитель напал с ножом на кассира
Сегодня, 13:40
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На улице Чудновского грабитель напал с ножом на кассира

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Пострадавший попал в Александровскую больницу.

В Невском районе злоумышленник напал на работника магазина, когда тот заподозрил его в краже. Инцидент произошел на улице Чудновского накануне, 24 июня, в 05:34. 

По информации Piter.tv, кассир попытался задержать грабителя, но тот оказался не из робких и накинулся на противника с ножом. Злоумышленник ударил продавца в грудь острым предметом, а затем скрылся.

Пострадавший попал в Александровскую больницу. У него диагностировали непроникающую колото-резаную рану правой половины грудной клетки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Дебошира удалось задержать Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: сухой закон не нарушил лишь один район Петербурга во время "Алых парусов".

Фото: Piter.tv

Теги: александровская больница, зарезал кассира, нападение в магазине, улица чудновского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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