НА ЗСД сняли каршеринг, едущий с открытым капотом

Некоторые предположили, что водитель едет по обочине, не рискуя останавливаться на ЗСД.

Утром 6 октября на ЗСД автомобилисты заметили каршеринговый автомобиль, который двигался с полностью открытой крышкой капота. Видео опубликовали в соцсетях.

Некоторые предположили, что водитель едет по обочине, не рискуя останавливаться на ЗСД и, пытается добраться до съезда, чтобы встать на аварийку.

При этом, при полностью открытом капоте есть просмотровая щель, через которую можно видеть проезжую часть.

Недавно появилось видео горящего прицепа "Камаза" на ЗСД.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП