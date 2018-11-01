Крутые специалисты по космосу из NASA провели конкурс на лучшую тыкву к Хэллоуину

В сети опубликовано видео с творениями специалистов NASA.

Специалисты NASA провели ежегодный конкурс на лучшую тыкву к Хэллоуину.

Этот конкурс на лучшую и интересную тыкву в лаборатории реактивного движения NASA проводят уже 7 год. Самое главное условие ничего не делать на работе, а только в свободное время дома. Сотрудникам выдается только тыква.

Ученые и инженеры NASA вовсю применяют свои навыки, знания и творческие способности для участия в конкурсе. Среди работ преобладает естественно космическая тематика - космические корабли, спутники и инопланетяне.

Но среди конкурсных работ присутствует и обычная тематика, например многих впечатлила тыква - музыкант, которая играет на гитаре.

Видео и фото: NASA