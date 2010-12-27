Музыканты группы "Пикник" переведены из больниц Петербурга на домашнюю реабилитацию

Состояние артистов "Пикника" улучшилось: музыкантов выписали из больниц. Теперь они будут восстанавливаться на дому.

Всех участников музыкальной группы "Пикник" выписали из больниц Петербурга. Об этом сообщил директор коллектива Владимир Сафронов. В настоящее время артисты находятся на домашнем лечении. Пациенты не планируют возвращение на сцену, пока не пройдут реабилитацию после аварии.



Напомним, что 16 марта музыканты попали в серьезное ДТП во Владимирской области. Они направлялись из Владимира на концерт в Рязань. На 50-ом километре дороги произошло столкновение транспортных средств, в котором пострадали три легковых автомобиля. В одной из машин находились пятеро музыкантов и шофер "Фольксвагена". Они получили травмы. Также повреждения диагностированы у водителя "Хонды".



В связи с произошедшим, организаторам пришлось отменить ближайшие выступления "Пикника".