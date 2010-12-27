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Музыканты группы "Пикник" переведены из больниц Петербурга на домашнюю реабилитацию
Сегодня, 9:53
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lesjasap
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Музыканты группы "Пикник" переведены из больниц Петербурга на домашнюю реабилитацию

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Состояние артистов "Пикника" улучшилось: музыкантов выписали из больниц. Теперь они будут восстанавливаться на дому.

Всех участников музыкальной группы "Пикник" выписали из больниц Петербурга.  Об этом сообщил директор коллектива Владимир Сафронов. В настоящее время артисты находятся на домашнем лечении. Пациенты не планируют возвращение на сцену, пока не пройдут реабилитацию после аварии.
 
Напомним, что 16 марта музыканты попали в серьезное ДТП во Владимирской области. Они направлялись из Владимира на концерт в Рязань. На 50-ом километре дороги произошло столкновение транспортных средств, в котором пострадали три легковых автомобиля. В одной из машин находились пятеро музыкантов и шофер "Фольксвагена". Они получили травмы. Также повреждения диагностированы у водителя "Хонды".
 
В связи с произошедшим, организаторам пришлось отменить ближайшие выступления "Пикника".

Теги: авария , больница , домашнее лечение , дтп , музыканты , пикник
Категории: Новости СПб

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