Во Владимирской области рок-группа "Пикник" попала в серьёзное ДТП

Музыканты коллектива госпитализированы.

Сегодня во Владимирской области участники рок-группы "Пикник" попали в серьёное ДТП. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сегодня, 16 марта, в 13.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, а/д Владимир - Тума, 50 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Уточняют в пресс-службе ГУ МЧС

Микроавтобус Volkswagen с музыкантами столкнулся с кроссовером Honda, в результате чего минивэн вылетел в кювет.

Как сообщают Piter.TV, с места ДТП под Гусь-Хрустальным пострадавших музыкантов и водителя доставили в ЦРБ Гусь-Хрустального, всего шесть человек, четверых, которые получили более серьёзные травмы, госпитализировали в травматологическое отделение:

Марат Корчемный, 50 лет - ушибленная рана лба.

Эдмунд Шклярский, 62 года - ЧМТ, закрытый перелом таза

Владимир Сафронов, 66 лет - ЧМТ, ушиб грудной клетки

4. Виктор Слободенко (Слабоденюк, 44 года, водитель(Украина) - ЧМТ, СГМ, закрытый перелом правой голени, ушибленная рана лба.

Также двое, после осмотра медиками отпущены на амбулаторное лечение:

Леонид Курнос, 60 лет

Станислав Шклярский, 32 года

Фото: Piter.TV