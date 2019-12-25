Музыканты A'Studio поделились способами борьбы со скукой на самоизоляции

Артисты предложили занять себя домашними делами, спортом или игрой на музыкальном инструменте.

Музыканты группы A"Studio поделились способами борьбы со скукой на самоизоляции. Об этом артисты рассказали телеканалу "Санкт-Петербург".

Солистка Кети Топурия призналась, что в первые недели режима она уделяла время родным, ребенку и домашним делам, которого вечно не хватало. Однако теперь на первое место вышла скука. Музыкант Байгали Серкебаев рассказал, что решил подтянуть дома английский, продолжил занятия спортом и игру на фортепиано.

Группа продолжает совместную работу, несмотря на режим: артисты даже записывают новый альбом каждый в домашних условиях. По словам Серкебаева, такой способ записи сильно усложнил процесс, поскольку правки и замечания приходится пересылать друг другу, вместо того, чтобы сразу обозначить в студии. Однако теперь группа ценит то, что каждое решение можно тщательно взвесить и обдумать. Выехать в студию рано или поздно группе придется: записать качественный вокал дома не получится.

Музыкант Алексей Кортнев поделился планами на творческую работу после карантина.

Фото: A"STUDIO / "ВКонтакте"