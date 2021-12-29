Музыкант из Little Big обратился к губернатору Петербурга из-за неубранных улиц

Днем в понедельник, 17 января, ряд петербургских СМИ заявили, что музыкант из группы Little Big Антон Лиссов в своем Instagram опубликовал видео, в котором обратился к губернатору Александру Беглову и Смольному с вопросом, когда начнут убирать улицы.
Семья живет на Невском проспекте. Мужчина отметил, что его жена сломала ногу и ей сложно передвигаться, особенно по таким улицам вместе с ребенком.
На момент публикации истории со страницы музыканта либо уже исчезли из-за временного лимита, либо были удалены по каким-то другим причинам.
Некоторые горожане передвигаются по тротуарам на коньках.
Видео: 1703 / Телеграм
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все