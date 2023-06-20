Музыкант Алексей Кортнев принес извинения новосибирскому полицейскому за неприличный жест

Артист рассказал об инциденте, который произошел в середине февраля.

Лидер музыкальной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев принес извинения сотруднику правоохранительных органов из города Новосибирск за инцидент, произошедший в феврале 2023 года из-за несостоявшегося концерта. Ролик артист выложил в собственные социальные сети.

Я был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении,, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения, вернее, я уже принес извинения этому достойному человеку... Алексей Кортнев, музыкант

Напомним, что 15 февраля этого года в новосибирском академическом городке по техническим причинам не состоялся концерт группы "Несчастный случай". Музыкант добавил, что это привело его "в крайне нервное" состояние.

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Фото и видео: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической) / alekseikortnev