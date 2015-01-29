Музыка из кино на органе в Анненкирхе

"Музыка из кино на органе и не только" – концерт, отзывающийся в сердце каждого. Для гостей прозвучит музыка из "Гарри Поттера", "Титаника", "Властелина колец", "Ходячего замка Хоула", "Пиратов Карибского моря" и других картин.
Программа вызовет разные ассоциации и обратится к наиболее трогательным воспоминаниям. Исполнять саундтреки будут ансамбль солистов оркестра 1703 (художественный руководитель – Георгий Федоров), орган – Николай Бронзов, Ольга Котлярова. Стены зала украсят медиапроекции от арт-студии "Ветер".
Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
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