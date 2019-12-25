Сейчас пожар полностью потушен.

Мужчину, вышедшего на карниз из горящей квартиры в Анапе, спасли благодаря соседям. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС РФ. Известно, что пламя распространилось по территории многоэтажного здания по улице Таманская, 24. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлен мужчина в нижнем белье, который прячется от пламени на карнизе. Спустя несколько минут к месту инцидента прибыли спасатели.

В экстренной службы пояснили, что вызов поступил диспетчерам в 9:21 утра 16 сентября. Бригада пожарных была на месте в 9:25. Оказалось, что воспламенился балкон с общей площадью в 10 квадратных метров. на данный момент пламя полностью потушено.

Мужчину, стоящего на карнизе, спасли. Пришлось эвакуировать 15 человек - жильцов дома. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В операции принимали участие 16 человек личного состава и пять единиц спецтехники от ведомства. Пламя было локализовано к 09:51 утра. В 10.03 зарегистрирована полная ликвидация возгорания.

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