Пешехода сбили насмерть на трассе "Петербург – Колтуши"

По факту аварии проводится проверка.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла ранним утром 16 декабря на первом километре автодороги Петербург – Колтуши. За рулем Opel Insignia находился 39-летний мужчина. Он сбил 31-летнего пешехода, который оказался на трассе вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте.



По факту аварии проводится проверка. Владелец Opel Insignia в 2021 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv