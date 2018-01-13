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Пешехода сбили насмерть на трассе "Петербург – Колтуши"
Сегодня, 13:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пешехода сбили насмерть на трассе "Петербург – Колтуши"

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По факту аварии проводится проверка.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла ранним утром 16 декабря на первом километре автодороги Петербург – Колтуши. За рулем Opel Insignia находился 39-летний мужчина. Он сбил 31-летнего пешехода, который оказался на трассе вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка. Владелец Opel Insignia в 2021 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: колтуши, пешеход, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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edovles
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