Пешехода сбили насмерть на трассе "Петербург – Колтуши"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Авария произошла ранним утром 16 декабря на первом километре автодороги Петербург – Колтуши. За рулем Opel Insignia находился 39-летний мужчина. Он сбил 31-летнего пешехода, который оказался на трассе вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте.
По факту аварии проводится проверка. Владелец Opel Insignia в 2021 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз.
Ранее полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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