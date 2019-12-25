В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в изнасиловании падчерицы-инвалида

В деревне в Тихвинском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании падчерицы. Об этом стало известно Piter.tv.
Накануне поздним вечером в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что 43-летний муж в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал её 18-летнюю дочь-инвалида. Пострадавшей мужчина приходится отчимом.
Подозреваемый был задержан полицейскими, во время задержания он был всё ещё пьян. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.
Ранее в Петербурге полицейские задержали подозреваемых, которые снимали в порно девочек-подростков.
Фото: Piter.tv
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