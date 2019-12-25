В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в изнасиловании падчерицы-инвалида

Во время задержания он всё ещё находился в алкогольном опьянении.

В деревне в Тихвинском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании падчерицы. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне поздним вечером в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что 43-летний муж в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал её 18-летнюю дочь-инвалида. Пострадавшей мужчина приходится отчимом.

Подозреваемый был задержан полицейскими, во время задержания он был всё ещё пьян. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Ранее в Петербурге полицейские задержали подозреваемых, которые снимали в порно девочек-подростков.

Фото: Piter.tv