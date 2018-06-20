Петербургского Ромео наказали за проникновение по водосточной трубе в квартиру возлюбленной

Мировой суд судебного участка № 70 назначил наказание в виде исправительных работ на 1,5 года.

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины за незаконное проникновение в жилище. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина несколько раз забирался к девушке по водосточной трубе. Она, к слову, не испытывает к нему взаимных чувств. По пути к ней он заглядывал еще в пару квартир, так как там ему слышался голос его возлюбленной.

Девушка не оценила такой поступок молодого человека, дала показания в суде и сообщила, что обвиняемый преследует ее уже длительное время.

Мировой суд судебного участка № 70 назначил наказание в виде исправительных работ на 1,5 года.

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