Влюбленных из "враждующих кланов" доставки еды отправят бесплатно в Париж

Delivery Club оплатит билеты и проживание в отеле, а Яндекс.Еда оплачивает посещение Лувра, Эйфелевой башни, поездку в Диснейленд и романтический ужин в ресторане из гида "Мишлен".

Службы доставки еды Delivery Club и "Яндекс.Еда" разыскали героев вирусного снимка, где представители обеих компаний обнимаются и целуются. Об этом сообщают российские СМИ.

Речь идет о фотографии, которая была опубликована в Twitter пользователем Архимемариус (сам он петербуржец, а фото нашел в социальных сетях. Но вирусным снимок стал именно после его публикации). Сейчас у фотографии 1102 ретвита и 8500 отметок "Мне нравится". После этого снимка пару назвали "Ромео и Джульетта 21 века".

Представители Delivery Club рассказали, что они подарят влюбленным поездку в Париж на выходные, включая перелет и проживание в отеле. Представители "Яндекс.Еды" уже рассказали, что нашли ребят: девушку зовут Юлия, она встречается с Дмитрием из Delivery Club с декабря 2018 года. Это компания оплатит посещение Лувра, Эйфелевой башни, поездку в Диснейленд и романтический ужин в ресторане из гида "Мишлен".

Фото: Архимемариус/Twitter