Мужчину и мальчика госпитализировали вертолётом в Петербург из Новгородской области

В первый рабочий день в Санкт-Петербург из Новгородской области вертолетом доставили двух пациентов. Об этом сообщил пресс-центр Национальной службы санитарной авиации.
Вертолеты дважды вылетали в новгородскую область. Первый раз помощь понадобилась мужчине с инфарктом миокарда, второй раз – мальчику с компрессионным переломом позвонка.
В Петербурге пациентам должны оказать всю необходимую помощь.
Летом санавиация Ленобласти получила федеральную поддержку.
Фото: ВК/ Национальная служба санитарной авиации
Обсуждение ( 0 )