Мужчину и мальчика госпитализировали вертолётом в Петербург из Новгородской области

Помощь оказана мужчине с инфарктом миокарда и мальчику с компрессионным переломом позвонка.

В первый рабочий день в Санкт-Петербург из Новгородской области вертолетом доставили двух пациентов. Об этом сообщил пресс-центр Национальной службы санитарной авиации.

Вертолеты дважды вылетали в новгородскую область. Первый раз помощь понадобилась мужчине с инфарктом миокарда, второй раз – мальчику с компрессионным переломом позвонка.

В Петербурге пациентам должны оказать всю необходимую помощь.

Летом санавиация Ленобласти получила федеральную поддержку.

Фото: ВК/ Национальная служба санитарной авиации