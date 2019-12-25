Жителя Тверской области с травмами головы и туловища госпитализировали из общежития в Котельном

Он получил травмы несколько дней назад при неустановленных обстоятельствах.

В Ленобласти выясняют обстоятельства травмирования жителя Тверской области. Его накануне госпитализировали из общежития в поселке Котельный с множественными травмами. Об этом стало известно Piter.TV.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левой скуловой кости, субдуральную гематому слева, множественные ушибы, ссадины туловища и конечностей. Мужчину доставили в Кингисеппскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Соседи рассказали, что указанные травмы он получил несколько дней назад при неустановленных обстоятельствах.

Ранее мы писали, что двухлетняя девочка сломала череп на детской площадке по улице Лени Голикова.

Фото: Piter.TV