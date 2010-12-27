Житель Воркуты выронил в полиции телефон с селфи на фоне зарезанного им человека

Ближайшие 20 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Жителя Воркуты (Республика Коми) признали виновным в убийстве двух человек и отправили на 20 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщил Следком по Республике Коми.

В октябре 2018 года в ходе застолья мужчина нанес своему приятелю 13 ножевых ранений в живот. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Убийца же сфотографировался на фоне убитого, забрал телефон и бытовую технику знакомого, а потом скрылся. После этого мужчина в центре города зарезал случайного прохожего. Затем он пошел в ресторан, чтобы выпить еще. Там злоумышленник стал вести себя неадекватно и показывать всем фото своего преступления. Его доставили в полицейский участок, где из кармана задержанного выпал телефон. Стражи порядка увидели на незаблокированном экране фотографию с убитым мужчиной и поинтересовались, кто этот человек. Житель Воркуты ответил, что его больше нет в живых.

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, краже и краже с причинением значительного ущерба.

Ранее в Саратове мужчина вонзил нож в шею двухмесячной дочери.

Фото: Piter.TV