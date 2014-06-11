Петербуржца ожидает суд из-за кражи искусственного фикуса у бара на Московском проспекте

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что хотел сделать подарок девушке и доставить композицию к ней домой.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее не судимого 31-летнего мужчины. Он украл искусственный фикус у бара, чтобы подарить его своей девушке. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, ночью 10 декабря 2024 года обвиняемый похитил напольную декоративную искусственную композицию "Фикус Бенджамина", находившуюся у входа в гастробар на Московском проспекте. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что хотел сделать подарок девушке и доставить композицию к ней домой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Недавно в Петербурге водитель похитил у своего начальника сумку с 65 млн рублей.

Видео: прокуратура СПб