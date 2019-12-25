Мужчина утонул в Лебедином озере в Ленобласти

В полицию 28 июля позвонила жительница посёлка Лебедевка и сообщила, что неизвестный нырнул в озеро и начал тонуть.

В Выборгском районе Ленобласти 29-летнй мужчина погиб во время купания. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию 28 июля позвонила жительница посёлка Лебедевка и сообщила, что неизвестный нырнул в озеро и начал тонуть. На помощь утопающему бросились люди, но когда пострадавшего вытащили на берег, он уже не дышал. Очевидцы предположили, что мужчина ударился головой или захлебнулся.

Погибшим оказался уроженец Узбекистана. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

С начала года в Петербурге утонули 33 человека.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)