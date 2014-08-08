С начала года в Петербурге утонули 33 человека

Большинство случаев произошли в местах несанкционированных купаний/

Главный государственный инспектор Инспекции по маломерным судам Виктор Колесов сообщил, что с начала года по 27 июля в Петербурге утонули 33 человека. С начала купального сезона в городе утонули 24 человека.

В Курортном районе были зафиксированы случаи гибели двух детей, оставленных без присмотра родителей, хотя пляж, где произошла трагедия, был оборудован.

Как потом выяснилось, из-за размытия дна под водой образовались обрывы и ямки, куда, по всей вероятности, провалились дети. Виктор Колесов

Еще один случай утопления ребенка произошел на Верхнем Суздальском озере. Ребенок скончался в машине скорой помощи.

Большинство случаев произошли в местах несанкционированных купаний, причем более чем в 50% случаев погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Piter.tv