Мужчина упал в подземный переход во время драки на Невском

В ходе конфликта в центре Северной столицы пострадал прохожий

Утро петербуржца началось с серьезной травмы, полученной после падения в подземный переход во время уличной драки. Инцидент произошел около семи утра в понедельник, 30 декабря, на Невском проспекте.

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе потасовки одного из участников оттолкнули, он потерял равновесие, перелетел через парапет и упал вниз, приземлившись головой на ступени.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, что мужчина упал в подземный переход не из-за толчка, а потеряв равновесие самостоятельно. На данный момент пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.TV