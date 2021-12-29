Мужчина упал на крышу лифта в доме на Архивной

Пострадавшего доставили в НИИ им. Джанелидзе с переломом ноги.

В Невском районе Петербурга мужчина упал на кабину лифта. Об этом 78.ru сообщил источник.

Инцидент произошёл 1 февраля в доме № 11 на Архивной улице. Во время того, как жительница дома ехала в лифте, на его кабину упал 24-летний молодой человек. После инцидента он выбрался из шахты сам.

Пострадавшего доставили в НИИ им. Джанелидзе с переломом ноги. Как он попал в шахту лифта во время его движения, предстоит выяснить.

В конце 2021 года следователи возбудили уголовное дело по факту того, что 90-летняя пенсионерка провела в лифте 9 часов.

Фото: pexels