Петербуржец угрожал убийством женщине-инвалиду

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой судебный участок.

Петербуржец угрожал расправой инвалиду-колясочнику. О деталях инцидента рассказали в пресс-службе прокуратуры Красногвардейского района.

Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении петербуржца. Он обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угрозы убийством). По версии дознания, в октябре 2023 года обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по проспекту Косыгина, демонстрируя нож, угрожал убийством потерпевшей, являющейся инвалидом-колясочником.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой судебный участок.

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Фото: Piter.tv