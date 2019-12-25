Ранее судимый житель Кикерино угнал трактор

Технику стоимостью 200 тыс. рублей вернули владельцу.

Правоохранители задержали угонщика трактора в Волосовском районе Ленинградской области. Фигурантом дела оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за окажи и хранение наркотиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Стоимость похищенной техники оценили в 200 тыс. рублей. С сообщением о её пропаже в полицию обратился 48-летний житель деревни Курковцы в минувший понедельник. По его словам, синий трактор МТЗ-80 был украден в период с 17 сентября по 1 октября 2022 года из деревни Новые Раглицы.

В тот же день оперативникам удалось задержать угонщика, который признался, что бросил технику в лесу между поселком Кикерино и деревней Арбонье. Трактор нашли и вернули хозяину.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщили о том, что мошенник похитил у петербургской пенсионерки 250 тыс. рублей и 2 полотенца.

Фото: Pxhere