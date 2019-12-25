Мошенник похитил у петербургской пенсионерки 250 тыс. рублей и 2 полотенца

На скамье подсудимых оказался уроженец Бурятии. Его заключили под стражу на 2 месяца.

Петербургский суд вынес приговор уроженцу Бурятии по обвинению в мошенничестве. Как сообщила объединённая пресс-служба Северной столицы, мужчина обманул 84-летнюю пенсионерку.

По данным следствия, 26 сентября подсудимый сообщил пожилой женщине

ложную информацию о том, что её сын якобы попал в ДТП и ему необходимы деньги. После этого он проник в квартиру пенсионерки и похитил оттуда 250 тыс. рублей, а также 2 полотенца.

Обвинение мужчине было предъявлено еще в понедельник, 3 октября. Он настаивал на домашнем аресте.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская полиция задержала мигранта, который вызывающе вёл себя в автобусе.

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