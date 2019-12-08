Мужчина убил из-за ревности на проспекте Передовиков

На теле убитого было обнаружено более 12 колото-резаных ран.

Вечер пятницы, 7 февраля, не был для жителей Красногвардейского района спокойным. В одном из домов на проспекте Передовиков было обнаружено тело 49-летнего мужчины, исколотое ножем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские сразу же выехали на место преступления, где задержали подозреваемого 32-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и его не менее пьяную 35-летнюю спутницу, ставшую свидетельницей случившегося. Как сообщили 78.ru, убийство произошло в результате ревности к "прекрасной даме". Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле убитого более 12-ти колото-резаных ран в районе живота, груди, шеи и лица.

Задержанный признал свою вину. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения.

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Фото: pexels