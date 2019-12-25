В Архангельской области жена зарезала мужа за недовольство едой

Муж сделал женщине грубое замечание перед гостями и ударил жену по губам.

В городе Коряжме Архангельской области жена зарезала мужа на глазах у гостей.

Трагедия разыгралась в одной из семей в минувшие выходные. В квартире за праздничным столом с алкоголем собрались хозяева, 52-летняя жена и ее 54-летний муж, и их гости. Во время застолья мужчина сделал при гостях жене замечание из-за "не того блюда". Завязалась ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину по губам, женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь супругу.

Гости вызвали скорую, но мужчина скончался до приезда медиков. Женщина задержана, заведено уголовное дело.

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