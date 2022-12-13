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Полиция задержала мужчину, который стрелял в воздух после посещения бара в Шушарах
Сегодня, 8:50
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Полиция задержала мужчину, который стрелял в воздух после посещения бара в Шушарах

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У хулигана изъяли охолощенный пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Вечером вторника, 16 мая, в экстренные службы поступило сообщение о том, что из бара на Новгородском проспекте в Шушарах вышла компания четверых мужчин. Компания ушла во двор, после чего оттуда были слышны звуки стрельбы. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники задержали по "горячим следам" 28-летнего жителя Чеченской республики, который, находясь у дома №8 по Новгородскому несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета. Оружие у хулигана было изъято.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Доблести юноша стрелял по автомобилям из пневматического пистолета.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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