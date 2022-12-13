На улице Доблести юноша стрелял по автомобилям из пневматического пистолета

При нем был пневматический пистолет "Вальтер". Оружие у стрелка изъяли.

В понедельник, 1 мая, в Красносельском районе неизвестный обстрелял несколько автомобилей. Инцидент произошел на улице Доблести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 39-летний мужчина. Он рассказал стражам порядка, что хулиган разбил стекло его "Шкоды". выстрелив в него.

По "горячиим следам" правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний юноша. При нем был пневматический пистолет "Вальтер". Оружие у стрелка изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv