Мужчины стреляли в петербуржца из окна и угрожали убийством на Обуховской обороны

В отношении хулиганов составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром среды, 12 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что во дворе дома по проспекту Обуховской обороны мужчина стреляет по прохожим из окна 8-ого этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

К прибывшему на место происшествия наряду полиции с заявлением обратился 46-летний мужчина, работающий гендиректором фирмы. Он сообщил, что неизвестный, находясь на 8 этаже многоквартирного дома по проспекту Обуховской Обороны, выкрикивал в адрес заявителя угрозы убийством, после чего произвел в его сторону 1 выстрел из предмета, внешне похожего на ружье.

На месте по подозрению в совершении данного преступления, задержаны двое 24-летних и один 20-летний молодой человек. Один из них выдал правоохранителям находящееся при нем пневматическое ружьё "Baikal".

В отношении хулиганов составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина стрелял прохожим в лицо из газового пистолета на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV