Мужчина стрелял прохожим в лицо из газового пистолета на Ленинском проспекте

В четверг, 6 апреля, в экстренные службы поступило сообщение от петербуржца о том, что у одного из домов по Ленинскому проспекту неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо и скрылся. Об этом стало известно Piter.TV.
Позже с аналогичным заявлением к правоохранителям 27-летняя свидетельница. Полициейские задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний мужчина. В его отношении составлен протокол.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что водитель Mitsubishi стрелял из пистолета по другой иномарке в Невском районе
Фото: Piter.TV
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