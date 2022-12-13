Мужчина стрелял прохожим в лицо из газового пистолета на Ленинском проспекте

Подозреваемого задержали в тот же день.

В четверг, 6 апреля, в экстренные службы поступило сообщение от петербуржца о том, что у одного из домов по Ленинскому проспекту неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо и скрылся. Об этом стало известно Piter.TV.

Позже с аналогичным заявлением к правоохранителям 27-летняя свидетельница. Полициейские задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний мужчина. В его отношении составлен протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Mitsubishi стрелял из пистолета по другой иномарке в Невском районе

Фото: Piter.TV