Мужчина тяжело пострадал, упав на проспекте Римского-Корсакова

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы и ушибами.

В ночь на 22 ноября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации мужчины с травмами головы и ушибами. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По камерам видеонаблюдения видно, как пострадавший идет по проспекту Римского-Корсакова и падает. Мимо проезжало такси, водитель которого остановился и вызвал скорую помощь. Мужчину забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами поясницы и шейного отдела позвоночника. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что в Шуваловском парке пострадали четыре человека во время драки лошадей.

Фото: Piter.TV