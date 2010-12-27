Мужчина с ножом и бутылкой ограбил продуктовый магазин на проспекте Ветеранов

Грабитель забрал 20 тысяч рублей и мобильный телефон продавщицы.

В магазине "Продукты" в доме №9 на проспекте Ветеранов Петербурга неизвестный мужчина избил продавщицу и забрал из кассы 20 тысяч рублей, а также мобильник. Нападение произошло 2 июля ранним утром. Сейчас полиция разыскивает преступника, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Посетитель зашёл в магазин, ударил продавщицу бутылкой по голове, надел ей на голову полиэтиленовый пакет и лишь затем ограбил кассу. Сразу после этого мужчина скрылся с места происшествия.

Пострадавшая женщина запомнила тёмную толстовку, джинсовые шорты и тёмные кроссовки нападавшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что неизвестные разбили витрину и украли смартфон из "Связного" в Сестрорецке.

Фото: Pixabay