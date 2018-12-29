Видео, где мужчина тащит по полу за капюшон дочь в розовой курточке, стало вирусным

Девочка в розовой куртке и штанишках вела себя довольно спокойно, она просто сложила руки на животе и смирилась со своей долей.

Видео, которое сняли очевидцы в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса стало вирусным. На кадрах запечатлен мужчина, который тащит по полу за капюшон куртки девочку. Об этом сообщает The Sun.

А девочка в розовой куртке и штанишках вела себя довольно спокойно, она просто сложила руки на животе и смирилась со своей долей. Мужчина, который скорее всего является отцом девочки, также ведет себя спокойно, как будто это самая обычная ситуация для него. Такое спокойствие обоих только подчеркивает комичность данной ситуации.

Некоторые из пользователей предположили, что ребенок просто не захотел слушаться, а взрослые должны делать то, что делают, "когда имеют дело с упрямцами".

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Фото и видео: ViralHog/ Youtube