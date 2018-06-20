Мужчина подвез петербурженку до дома, втолкнул в квартиру и попытался раздеть

Она его укусила и испугала своим криком.

В Петербурге мужчина попытался изнасиловать девушку после того, как проводил ее домой после клуба. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В правоохранительные органы 21-летняя девушка обратился накануне. Она рассказала, что в ночь со среды на четверг она со своей подругой отдыхала в ресторане "Дель Мар", а в четыре утра решила пройтись по Садовой улице в нетрезвом состоянии.

Около нее остановился белый "Хендэ Солярис", и мужчина неславянской внешности. Он предложил довезти девушку до дома бесплатно, она села в машину. Мужчина и правда довез ее дома, однако затем он зашел за ней сначала в подъезд, затем в лифт, хотя она его не приглашала. После этого мужчина втолкнул девушку в ее квартиру и принялся срывать с нее одежду. Девушка стала кричать, кусаться и бросать посторонними предметами. Мужчина убежал.

Полицейские разыскивают мужчину южной внешности 25-30 лет, среднего роста, с черными волосами и щетиной.

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Фото: Piter.TV