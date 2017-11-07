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Мужчина продемонстрировал танцы у шеста в лондонском метро

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Англичанин аккуратно сложил свою одежду на сидение и приступил к безумным танцам вокруг импровизированного шеста

7 ноября в Лондоне мужчина, ехавший в вагоне метро, неожиданно разделся и устроил вечеринку пляски вокруг поручня, сообщает The Sun.

Личность любителя стрип-пластики установить пока что не удалось. Транспортная полиция продолжает поиски и просит очевидцев поделиться информацией, но на видео видно, что свидетели безумных танцев остались безучастными к происходящему и просто опустили глаза в пол.

Издание сообщает, что танцор никого не задел и сам не получил повреждений. Очевидцы рассказали, что соотечественник, как истинный англичанин, аккуратно сложил брюки, рубашку и даже галстук. 

Видео: thesun.co.uk

 

Теги: акционист , англия , голый мужчина танцевал в метро , метро , мировые новости
Категории: Мировые новости

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